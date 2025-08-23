F.Bahçe Önlemi!

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı. Kerem de Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulübün bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarının tamamında yol haritası olacak uygulamayı da beraberinde getirdi.

OSİMHEN İÇİN NAPOLİ AYNISINI YAPTI

Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin takip ettiği Gabriel Sara ve Avrupa'da piyasası olan Yunus Akgün gibi isimlere Fenerbahçe kapısı kapatılacak. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde yıldız oyuncularını sattığı kulüplere "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz'' şartını kabul ettirecek. Yönetim, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarken Napoli kulübünün direttiği ilk 2 yıl için geçerli "İtalya'ya satılamaz" maddesini onaylayarak transferi gerçekleştirmişti.