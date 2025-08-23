Fenerbahçe’nin rakibi Kocaelispor | Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Çağlar, Skriniar, Brown, İsmail, Fred, Oğuz, Talisca, Duran, En-Nesyri.
KOCAELİSPOR: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, yedekler arasında yer alıyor.
Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.
MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI
"Nene ve Edson'un taktikiğinde nasıl bir yer alacak?"
Jose Mourinho karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bunu konuşmanın bir anlamı yok. Edson maç kadrosunda yok. Nene iki gün önce geldi ve kulübede. Odağımız tamamen bu maç. Bu maç sonuna kadar Benfica'yı düşünmeyeceğiz. Benfica maçını oynayan oyuncular 12-14 km koştuğu için yeni enerji diyebileceğimiz oyuncuları düşündük."
SELÇUK İNAN: "GEÇEN SENE ÇOK YAKLAŞMIŞTIK"
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise "Henüz antrenman yapmadı ama Ahmet Oğuz sakat olduğu için sağ bekte Syrota ile çıkacağız. İnşallah faydalı olacak. Bütün takımlardan ilham aldık. Hazırlık maçları da dahil Fenerbahçe maçlarını izledim. Geçen seneden de Fenerbahçe'yi iyi biliyoruz. Birkaç defa Mourinho'ya karşı mücadele ettik. Geçen sene burada puana çok yaklaşmıştık, olmadı. Uzun yıllardan sonra Süper Lig'deyiz. İnşallah iyi bir mücadele sonrası puan ya da puanlar alırız." dedi.
TAKIMDA 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
DORGELES NENE, İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.
Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.