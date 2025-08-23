Fenerbahçe’nin rakibi Kocaelispor | Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

SELÇUK İNAN: "GEÇEN SENE ÇOK YAKLAŞMIŞTIK"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise "Henüz antrenman yapmadı ama Ahmet Oğuz sakat olduğu için sağ bekte Syrota ile çıkacağız. İnşallah faydalı olacak. Bütün takımlardan ilham aldık. Hazırlık maçları da dahil Fenerbahçe maçlarını izledim. Geçen seneden de Fenerbahçe'yi iyi biliyoruz. Birkaç defa Mourinho'ya karşı mücadele ettik. Geçen sene burada puana çok yaklaşmıştık, olmadı. Uzun yıllardan sonra Süper Lig'deyiz. İnşallah iyi bir mücadele sonrası puan ya da puanlar alırız." dedi.