Gaziantep FK 90+5’te kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Burak Yılmaz'ın takımına galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Sorescu ve 90+5. Dakikada Maxim kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü 8. dakikada Zuzek kaydetti.

Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçında galip geldi ve sezonun ilk puanını aldı. Hüseyin Eroğlu'nun takımı Gençlerbirliği ise çıktığı 3 maçı da puansız tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.