Süper Lig: Fenerbahçe, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Körfez temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak.

EKSİKLER

Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ise Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

DORGELES NENE İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak. Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Çağlar, Semedo, Amrabat, Fred, Szymanski, Brown, Duran, En-Nesyri.

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Dijksteel, Tarkan, Appindangoye, Haidara, Nonge, Show, Mesut Can, Oğulcan, Mendes, Petkovic.