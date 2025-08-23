Yeniler attı Göztepe coştu

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk tehlikeli pozisyonu İzmir ekibinden gelirken Janderson'un şutu, kaleci Grbic'ten döndü. Arda Okan Kurtulan ise altıpasın gerisinde önüne düşen topu tamamladı ancak meşin yuvarlak auta gitti. 40'ta perde açıldı.İkinci devrede de sarı-kırmızılılar bir pozisyondan faydalanamadı. 51'de Janderson'un şutuna kaleci Grbic geçit vermedi.Böylece Göztepe, Süper Lig'e harika başlangıç yapmış oldu ve 3 müsabaka sonunda puanını 7'ye yükseltti. Bir maçı eksik Karagümrük ise ikinci yenilgisini yaşadı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan teknik direktör Stanimir Stoilov'un takımı, haftaya Konya'yı ağırlayacak. Karagümrük de Antalya'ya konuk olacak.