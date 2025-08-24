Bursaspor’dan Yeni Malatyaspor’a 8 gol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 8-0 mağlup oldu.Stat: Yeni MalatyaHakemler: Yakup Özhan, Çağrı Ateş, Batuhan SarıgülYeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Ekrem Anuk dk. 76), Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy, Miraç Küçük (Eray Şişman dk. 46), Murat Şamil Güler (Kemalcan Esen dk. 64), Burak Efe Yaz, Enes Nas, Osman Katipoğlu (Muhammet Mustafa Tatar dk. 72), Mehmet Emin TaştanTeknik Direktör: Cafer AydınBursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan (Furkan Emre Ünver dk. 46), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin (Muhammet Zeki Dursun dk. 64), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül (Sedat Cengiz dk. 66), Hakkı Türker (İlhan Depe dk. 66), Barış Gök (Ertuğrul Furat dk. 72 ), Muhammet DemirTeknik Direktör: Adem ÇağlayanGoller: Ertuğrul Ersoy (dk. 1 ve 41), Tayfun Aydoğan (dk. 10), Sertaç Çam (dk. 58 ve 82), Muhammet Demir (dk. 78 ve 84), İlhan Depe (dk. 89) (Bursaspor)