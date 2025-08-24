Gaziantep yılmaz!

Trendyol Süper Lig'de galibiyeti olmayan iki takımın düellosunda Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. İki yenilgi sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran ve Burak Yılmaz'ı göreve getiren Gaziantep, 8. dakikada kalesinde golü gördü. Göktan'ın kullandığı köşe vuruşunda Zan Zuzek, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. Ev sahibi takım, 43'te Sorescu ile skoru eşitledi: 1-1. 90+5'te Gençlerbirliği'nden Nalepa, yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve rakibine penaltı kazandırdı. Maxim de beyaz noktadan vuruşunu gole çevirerek takımına ilk 3 puanını kazandırdı.

İSTATİSTİKLERDE RAKİBİNİ KATLADI

BURAK Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, istatistiklerde Gençlerbirliği'ne fark attı. Topla oynamada %71'e 29'luk üstünlük kuran kırmızı- siyahlılar 434 başarılı pas yaparken, rakibi 143 pasta kaldı. Ayrıca G.Antep 25 şut denemesinde bulundu, Gençler'de bu rakam 7 oldu.