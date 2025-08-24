Trabzonspor – Antalyaspor | Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu

SON 8 SEZONDA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı. En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.