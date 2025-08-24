Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor – Antalyaspor | Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu
Giriş Tarihi: 24.8.2025 17:55 Son Güncelleme: 24.8.2025 18:25

Trabzonspor – Antalyaspor | Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde ilk iki maçını kazanan bordo-mavili takım, Akdeniz ekibini de mağlup ederek 3’te 3 yapmak istiyor. 2’de 2 ile başlayan Antalyaspor da Fırtına’ya karşı üstünlük kurmayı hedefliyor. Kritik maçın ilk 11’leri belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Zorlu maçın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pina, Batagov, Savic, Mustafa, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür, Van de Streek, Casper Ceesay, Nikola Storm, Cvancara.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

TRABZONSPOR, SAHANDA BARİZ ÜSTÜN

Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.

SON 8 SEZONDA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı. En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.

Trabzonspor – Antalyaspor | Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu
