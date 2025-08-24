Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniyespor ile Hatayspor yenişemedi
Giriş Tarihi: 24.8.2025 23:43

Ümraniyespor ile Hatayspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eminevim Ümraniyespor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

AA
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Rıdvan Çevik, Selami Dursun

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Talha Bartu Özdemir), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Djokanovic, Hoti (Dk. 62 Barış Ekinciler), Atalay Babacan (Dk. 62 Batuhan Çelik), Serkan Göksu, Benny, Bardhi

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Abdulkerim Parmak (Dk. 90+3 Selimcan Temel), Görkem Sağlam (Dk. 75 Hodzic), Engin Can Aksoy, Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg (Dk. 60 Massanga)

Goller: Dk. 45+3 Okoronkwo (Atakaş Hatayspor), Dk. 84 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 27 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 58 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Abdulkadir Parmak, Dk. 42 Görkem Sağlam, Dk. 53 Okoronkwo, Dk. 84 Bekaj (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+2 Emre Kaplan, Dk. 45+6 Benny, Dk. 71 Bardhi, Dk. 82 Talha Bartu Özdemir, Dk. 86 Serkan Göksu (Eminevim Ümraniyespor)

