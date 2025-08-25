1 Eylül’e kadar 3 takviye

Beşiktaş yönetimi, sol kanat, sağ stoper ve ikinci santrfor transferlerini 1 Eylül'e kadar bitirerek Konferans Ligi'ne hazır edecek. Sol kanat için Sassuolo'dan Armand Lauriente ve St. Etienne'den Zuriko Davitashvili öne çıkıyor. Lauriente ile anlaşan Beşiktaş, Sassuolo'yu indirime ikna etmeye çalışıyor. İkinci santrfor konusunda Porto ile Deniz Gül için satın alma opsiyonlu kiralama üzerine pazarlıklar sürüyor. Milli santrforun ailesinden olumlu yanıt alan yönetimin, Porto ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.

STOPERDE BİR HAYLİ SEÇENEK MEVCUT

Bu iki mevki dışında üzerinde çok sayıda alternatifin bulunduğu bölge ise sağ stoper. Leipzig, Lukas Klostermann'ı kiralamaya açık. Alman savunmacı, ayrılma arzusunda değildi ancak takımının göndermek istemesi üzerine oyuncu, Beşiktaş'ı değerlendirmeye aldı. Union Berlin'den Doekhi, Leicester City'den Faes dışında menajerlerin önerisiyle Juventus'tan Tiago Djalo da gündeme girdi. Siyah-beyazlılar, sağ stoper transferini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirilecek listeye hazır edecek.