Fenerbahçe’de Edson Alvarez’den Dusan Tadic itirafı!

''TRİBÜNLERE İLK MAÇTAN ŞAHİT OLDUM''

"Atmosfer tam da beklediğim gibiydi. Buraya gelmeden önce herkes bana taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylemişti. 90 dakika boyunca takımı desteklediğini anlattılar. Ben de buna tribünden izlediğim ilk maçta şahit oldum. Her an maçın içindeler, sürekli takımı destekliyorlar. Ben de bir Latin futbolcu olarak bundan çok keyif alıyorum. Bu sebep beni bu kulüp ve taraftarlar için daha çok savaşmaya itiyor."

"Eşim de gördüğü atmosferden çok etkilendi. Aslında bu tarz atmosferler Meksika'da, Latin Amerika'da yaygın bir şeydir. Böyle bir atmosfer görmek beni de evimde hissettirdi ve bir an önce sahaya çıkma isteği uyandırdı."