Gollerde yeni akım!

Göztepe beraberliğini Kocaelispor galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe, ligde ilk 3 puanını Kadıköy'de yeni oyuncularının sayesinde alırken bu sezon transferlerin performansı 'tam isabet' dedirtti. Şu ana kadar Avrupa kupası dahil 5 maç oynayan sarı-lacivertliler, fileleri 9 kez havalandırdı. Archie Brown 2 gol, 2 asistle klasını konuştururken, Jhon Duran 1 gol, 1 asistle fark yarattı.

Geçen sezon kiralık oynayan, bu sene ise F.Bahçe'ye kalıcı olarak gelen Milan Skriniar da ağları 1 kez buldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord maçlarıyla birlikte toplam 9 kez ağları sarstı. Yeni gelenler 4 gol-3 asistlik performanslarıyla Kanarya'yı sırtladı. Gözler henüz forma giymeyen Nene ve Alvarez'e çevrildi.

ARCHİE BROWN İLAÇ GİBİ GELDİ

JOSE Mourinho'nun 5 maçta da şans verdiği Brown, transfer edildiğinde kapalı kutu olarak görülmüştü. Ancak orjini bek olmasına rağmen 23 yaşındaki İngiliz oyuncu, sol kanattaki görevinde hücuma getirdiği zenginlik ve çeşitlilikle hem teknik heyetin hem de taraftarın yüzünü güldürdü.