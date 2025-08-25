Ne yaptın Çağlar!

F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi Çağlar Söyüncü, Kocaelispor karşısında sergilediği performansla adeta yeni transfer etkisi yarattı. Sahadaki öz güveni, konsantrasyonu ve başarılı oyunuyla hem taraftarların beğenisini topladı hem deKarşılaşmada dikkat çeken bir istatistiğe imza atan milli futbolcu, girdiği 9 ikili mücadelenin tamamını kazanmayı başardı. Ayrıca hava toplarında da 4'te 4 isabet sağladı. Stoper rotasyonunda iddialı olduğunu net bir şekilde ortaya koyan 29 yaşındaki Çağlar, performansıyla hem takım arkadaşlarına hem de tribünlere yeni sezonda güven aşıladı.