Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.8.2025 11:09 Son Güncelleme: 25.8.2025 11:37

Son dakika haberi: Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını Slavko Vincic yönetecek. Vincic, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan lig maçında görev almıştı.

Son dakika haberi: Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Estadio da Luz Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

İki takım arasındaki mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise David Šmajc olacak. VAR'da ise Alen Borošak ile Dragoslav Perič yer alacak.

Vincic, Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı yönetmiş ve mücadele 0-0 sona ermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz