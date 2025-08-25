Son dakika haberi: Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Estadio da Luz Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

İki takım arasındaki mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise David Šmajc olacak. VAR'da ise Alen Borošak ile Dragoslav Perič yer alacak.

Vincic, Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı yönetmiş ve mücadele 0-0 sona ermişti.