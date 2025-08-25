Trabzonspor’da Samsunspor mesaisi başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 27 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.