Eren Elmalı’nın performansının sırrı ortaya çıktı

Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan transfer edildiğinde herkes burun bükmüştü. Sarı-kırmızılıların, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, Aslan'a ilaç gibi gelirken özellikle sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere de sahadaki performansıyla cevap verdi.

Kasımpaşa ve Trabzonspor kariyerinde 152 maçta 2 kez ağları havalandıran Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla bu sezon 3 haftada 3 kez fileleri sarstı.

Eren'in başarısının sırrını bireysel antrenörü Umut Özalp şu sözlerle açıkladı: "Eren Elmalı sabah 06.00'da kalkar, 7'de ise antrenman sahasında hazır bulunur. Herkesten önce Kemerburgaz'a gelir. Sahada işini bitirince hemen ardından salon çalışmasına başlar. Tatilde bile haftalarca aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarına devam eder."