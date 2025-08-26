Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eren Elmalı’nın şifresi 06.00!
Giriş Tarihi: 26.8.2025

Eren Elmalı’nın şifresi 06.00!

3 maçta 3 golle sezona müthiş başlayan tecrübeli oyuncunun sırrını antrenörü Özalp açıkladı: “Sabah 06.00’da kalkar, 7’de antrenman sahasında hazır bulunur. Disiplinden taviz vermez”

Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan transfer edildiğinde herkes burun bükmüştü. Sarıkırmızılıların, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu, Aslan'a ilaç gibi gelirken özellikle sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilere de sahadaki performansıyla cevap verdi. Kasımpaşa ve Trabzonspor kariyerinde 152 maçta 2 kez ağları havalandıran Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla bu sezon 3 haftada 3 kez fileleri sarstı. Eren'in başarısının sırrını bireysel antrenörü Umut Özalp şu sözlerle açıkladı: "Eren Elmalı sabah 06.00'da kalkar, 7'de ise antrenman sahasında hazır bulunur. Herkesten önce Kemerburgaz'a gelir. Sahada işini bitirince hemen ardından salon çalışmasına başlar. Tatilde bile haftalarca aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarına devam eder."

