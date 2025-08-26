Eren Elmalı’nın şifresi 06.00!

Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan transfer edildiğinde herkes burun bükmüştü. Sarıkırmızılıların, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu,Kasımpaşa ve Trabzonspor kariyerinde 152 maçta 2 kez ağları havalandıran Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla bu sezon 3 haftada 3 kez fileleri sarstı. Eren'in başarısının sırrını bireysel antrenörü Umut Özalp şu sözlerle açıkladı: