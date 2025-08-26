Ertuğrul Doğan: "Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz"

Trabzonspor'un kupalarla tanımlanabilecek bir başarı hikayesine hiçbir zaman sahiplik etmediğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu'nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Trabzonspor, gerçeği savunmaktan hiç vazgeçmedi. Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu, 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. Ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükunetle, kararlılıkla, geri adım atmadan."