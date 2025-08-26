Eyüp açılışı yaptı

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Eflatun-sarılılar müsabakaya adeta önde başladı. Henüz 1. dakikada Yalçın Kayan'ın ortasında Seslar, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Pozisyon bakımından ilk yarının kalan süresi kısır geçerken ikinci devrede Alanya penaltı kazandı. 67'de beyaz noktadan Hadergjonaj ağları sarsarak skora denge getirdi: 1-1. Ancak Akdeniz ekibinin sevinci kısa sürdü. 1 dakika sonra Calegari'nin topuk pasında Ampem falsolu şık bir şutla fileleri havalandırdı: 2-1.
Alanyaspor bu gole reaksiyon göstermeye çalışırken 84'te Sporar'ın şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.
Böylece Selçuk Şahin'in takımı bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Joao Pereira'nın ekibi Alanya ise 1 puanda kaldı.