Livakovic’e Nottingham kanca attı!

FENERBAHÇE'DE
gözden çıkarılan Dominik Livakovic'e İngiliz ekibi Nottingham Forest talip oldu.
Eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. The Guardian'ın haberine göre; Hırvat kaleci için Fenerbahçe ve Premier Lig temsilcisi görüşmeler yürütüyor. Haberde, 30 yaşındaki file bekçisinin gitmeyi düşündüğü ancak maaş konusunda henüz istediği noktaya gelinemediği aktarıldı.
Tecrübeli eldiven, sarı-lacivertlilerde 72 maçta 78 gol yerken, 26 maçta kalesini kapattı.