Yeni elmas Toure !

Siyah-beyazlılar, bu yaz Roma'dan aldığı Tammy Abraham'ın ardına aradığı ikinci santrforu da İtalya'da buldu. Beşiktaş, Atalanta'nın 23 yaşındaki oyuncusu El Bilal Toure'yi şarta bağlı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine bağladı. Dün İstanbul'a gelen Malili golcü, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeyi imzalayacak. 2023-24'te Almeria'dan 30 milyon Euro'ya Çizme'ye giden genç oyuncu, büyük potansiyel barındırıyordu. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve az süre bulması, performansını geriletti.

'DEĞERİMİ BİLMİYORLAR'

Geçen sezon Stuttgart'a kiralık giden Toure, büyük umutlarla dönse de Atalanta'da umduğu ortamı bulamadı. Sosyal medyada, "Onlar senin değerini bilmiyor, başka yere git; orada seni nasıl kullanacaklarını bilecekler" mesajını paylaşan Toure, kendisine sunulan fırsat sonrası yeniden doğmak için Beşiktaş'a geldi.

GEÇEN SEZON 28 MAÇ KAÇIRDI

Hava hakimiyeti yüksek, güçlü ve oldukça hareketli bir forvet oyuncusu. Boyuna oranla güçlü atletizmi olan ve çift ayaklı bir oyuncu. Hareketli, pres ve savunma katkısı yüksek. Ayrıca hücumun her hattında oynayabiliyor. Geçen sezon ayak tarak kemiği kırığı yaşadı ve 164 gün sahalardan uzak kalırken 28 maç kaçırdı.