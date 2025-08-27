Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BENFICA FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için sahada! Mourinho'nun 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.8.2025 20:48 Son Güncelleme: 27.8.2025 20:51

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk oluyor. Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele öncesinde Mourinho'nun 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, turu atlaması durumunda 16 sezon sonra Devler Ligi'nde olacak.

Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

İŞTE 11'LER

BENFICA: Trubin, Antonio Silva, Barrenechea, Kerem, Aursnes, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Rios, Dahl, Otamendi.

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

KANARYA'DA TEK EKSİK

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.

Cengiz Ünder, bugünkü müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.

