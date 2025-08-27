BENFICA FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için sahada! Mourinho’nun 11’i belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, turu atlaması durumunda 16 sezon sonra Devler Ligi'nde olacak.
Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.
İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.
İŞTE 11'LER
BENFICA: Trubin, Antonio Silva, Barrenechea, Kerem, Aursnes, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Rios, Dahl, Otamendi.
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
KANARYA'DA TEK EKSİK
Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.
Cengiz Ünder, bugünkü müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.