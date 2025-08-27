Fred: "Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de Fred, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fred, "Kolay bir maç olmadı, bunu biliyorduk. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Baskı yaratmak istediler üzerimizde. İlk maçta şanslar yaratmıştık, gol atabilirdik ama maalesef olmadı. Konuşması zor. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha çok çalışmalıyız. Kendimizi daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek adına sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz, Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz ama çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

SKRINIAR: "İYİ OYNADIK AMA YETERLİ OLMADI"

Maçtan sonra konuşan Skriniar, "Maça çok kötü başladık. Böyle başlamak mümkün olmamalıydı. İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama yeterli olmadı, fikrim bu." dedi.