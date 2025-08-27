Kanarya, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verme peşinde! Benfica-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Estadio da Luz'da Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisini saf dışı bırakarak, adını Devler Ligi'ne yazdırmayı hedefliyor.
BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Saat 22:00'de başlayacak olan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.
RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Benfica-Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KAZANIRSA KASASI DOLACAK
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 18.6 milyon Euro katılım parası alacak. Lig etabında her galibiyet 2.1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro.
Kanarya'da zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho'nun muhtemel 11 tercihi de belli oldu.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Benfica XI: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis
Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri