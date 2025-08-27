Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kanarya, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verme peşinde! Benfica-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler 16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Jose Mourinho'nun planladığı muhtemel ilk 11...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Estadio da Luz'da Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisini saf dışı bırakarak, adını Devler Ligi'ne yazdırmayı hedefliyor.

16 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Son olarak 2008-2009 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kanarya, 16 yıllık hasretine son verme amacında.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Saat 22:00'de başlayacak olan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAZANIRSA KASASI DOLACAK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 18.6 milyon Euro katılım parası alacak. Lig etabında her galibiyet 2.1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro.

Kanarya'da zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho'nun muhtemel 11 tercihi de belli oldu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Benfica XI: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

