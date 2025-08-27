Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Panathinaikos, play-off maçı için Samsun'da
Panathinaikos, play-off maçı için Samsun'da

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Samsunspor ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesi için Samsun'a geldi.

İHA
Panathinaikos, 2-1 kazandığı ilk maçın ardından rövanş karşılaşması için Samsun-Çarşamba Havalimanı'na bugün öğlen saatlerinde iniş yaptı. Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria ve futbolcuların yer aldığı kafile, uçaktan indikten sonra kendilerini konaklayacakları otele taşıyan otobüse bindiler.
Yunan temsilcisi bugün 19 Mayıs Stadyumu'nda son taktik antrenmanını gerçekleştirecek. Ayrıca Panathinaikos kaptanı eski Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas ve Teknik Direktör Rui Vitoria, antrenman öncesinde basın toplantısına katılarak mücadeleyi değerlendirecek.
