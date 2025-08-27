Solskjaer açıkladı: "Lausanne maçında oynamayacak"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Norveçli teknik direktör, siyah-beyazlı takıma uzun süre katkı verecek oyuncular almak istediklerini belirtti. Solskjaer, "Başkanımız, scout ekibimiz tutku ve istek gösteriyorlar. İyi kariyerli oyunculardan bahsetmiyorum. Kariyeri hem iyi hem de devamında iyi işler yapacak oyuncular getiriyoruz. Bir şeyler kazanacak oyuncular getirmek istiyoruz. Kısa süreli oynayıp, gitsinler gözüyle bakmıyoruz. Uzun süre kalacak oyuncular getiriyoruz. İstediğimiz takımı inşa etmek için sabırsızlanıyoruz. Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister. Bu kolay olmuyor, zaman ve sabır gerekli. Kaliteli oyuncular sabır gerektiriyor. Yeni transferlerimiz genç oyuncular. Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz. Rakiplerimizden fit bir takım kurmak istiyoruz. Oynadığımız maçlarda hiçbir takım bizden daha çok koşmadı. Savaşıyoruz, fiziksel olarak da bunu gösterince önümüzdeki sezonlarda daha iyi olacağız" açıklamasını yaptı.