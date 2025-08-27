Solskjaer açıkladı: "Lausanne maçında oynamayacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekleri İsviçre ekibi Lausanne'ı ilk düdükten itibaren baskı altına alarak, oyunu domine etmek istediklerini söyledi.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.