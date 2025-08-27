Son karar Ederson&Singo

Galatasaray 2 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildireceği için kaleci ve savunmaya yapacağı takviyeleri resmiyete dökmeyi hedefliyor.
Aslan,
A planı gördüğü Ederson ve Wilfried
Singo'da mutlu sona çok yakın. Okan
Buruk, kale ve savunmada ilk tercihi
olan Ederson ile Singo'nun transfer edilmesini
bekliyor. Yönetim ise her ihtimale karşı Lammens ve Akanji için temaslarını sürdürüyor.
Manchester City ile
pazarlıklara devam eden Galatasaray,
Brezilyalı kaleciye 10 milyon Euro
bonservis ödemeye hazır. Ederson'un alternatifi olarak Antwerp'ten Lammens görülüyor.
23 yaşındaki
Belçikalı kaleciyle Manchester United
da ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Singo'ya ise 30 milyon Euro bütçe ayırdı.
Satın
alma opsiyonlu kiralama formülü devreye
sokuldu. Monaco'da
oynayan Fildişili yıldıza
öncelik verildiği için
Manchester City'den
Akanji bekletiliyor.