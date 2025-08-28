Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi yarın!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 11:09

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşamasının eşleşmeleri, yarın gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Avrupa'nın iki ve üç numaralı futbol organizasyonlarında lig aşaması kuraları, yarın Monako'da çekilecek. Fenerbahçe ve Samsunspor dışında play-off turunu geçmesi durumunda Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in de rakipleri belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek organizasyondan elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Samsunspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'u elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Karadeniz temsilcisi, Yunan ekibine elenmesi durumunda ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasında mücadele edecek. Siyah-beyazlı takım, İsviçre temsilcisine elenmesi durumunda ise Avrupa'ya erken veda edecek.

İstanbul Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımını elemesi durumunda turnuvada lig aşamasına katılacak.

FİKSTÜR DAHA SONRA DUYURULACAK

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

