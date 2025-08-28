Başakşehir Avrupa’ya veda etti

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına her iki maçta da yenilerek Avrupa'ya veda etti.



İLK YARI



İlk müsabakada alınan 2-0'lık skorun dezavantajıyla maça başlayan Medipol Başakşehir, rakip yarı sahada baskı kurdu. Oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına, Doka'nın uzaktan şutlarına rağmen İstanbul ekibi net pozisyon yakalamakta zorlandı. Müsabakanın 21. dakikasında Henriksen'in golüne engel olamayan ev sahibi ekip, Cikallleshi'nin 40. dakikadaki vuruşunda direğe takıldı. Medipol Başakşehir, Doka'nın 45. dakikada ceza alanı dışından bulduğu golle skora denge getirdi ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.



Karşılaşmaya gol yememe düşüncesiyle başlayan Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ise savunma ağırlıklı bir görüntü çizdi. Müsabakanın 21. dakikasında Henriksen ile öne geçen Hollanda temsilcisi, Doka'nın golüne engel olmadı ve soyunma odasına 1-1 berabere gitti.



10. dakikada rakip yarı alanda yaptığı pres sonucu topu kapan Doka, yaklaşık 20 metreden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



16. dakikada Doka'nın ceza alanı yayı gerisinden yaptığı vuruşta top kaleci Rochet'te kaldı.



21. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Dos Santos'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza alanı içi sağ çaprazda bulunan Henriksen'in önünde kaldı. Emre'den sıyrıldıktan sonra yerden düzgün bir vuruş yapan Norveçli futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



40. dakikada Mossoro'nun soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Cikallleshi topukla meşin yuvarlağa dokundu. Savunmadan da sekerek havalanan top, üst kale direğinden kornere gitti.



45. dakikada Medipol Başakşehir, Doka'nın golüyle skoru dengeledi. Brezilyalı oyuncunun ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Rochet'i geçen meşin yuvarlak uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 1-1



Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI



İlk yarıyı 1-1 bitiren ve tur için 3 gol daha bulması gereken Medipol Başakşehir, ikinci yarı baskısını artırdı. Cikallleshi ile arka arkaya pozisyonlar üreten turuncu-lacivertli takım, istediği golleri bulamadı. Van Overeem'in 75. dakikadaki golüyle 2-1 geriye düşen ev sahibi takım, kalan sürede skoru değiştiremedi ve karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.



İlk yarıda bulduğu golle tur için büyük avantaj yakalayan AZ Alkmaar, ikinci yarıda bu avantajını iyi kullandı. Savunmaya çekilerek, rakibinin üzerine gelmesine izin veren Hollanda ekibi, kalecisi Rochet'in etkili performansıyla kalesinde gol görmedi. Van Overeem'in ayağından 75. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçerek, iyice rahatlayan konuk takım, tempoyu da kontrol etmeye başladı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan AZ Alkmaar, 3. ön eleme turunu geçerek, play-off'a kalan ekip oldu.



48. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan ortasında top kaleye doğru yöneldi ancak kaleci Rochet, son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



52. dakikada Cikallleshi'nin uzaktan sert vuruşunda kaleci Rochet, topu iki hamlede kontrol etti.



55. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Mossoro'nun aşırtma denemesinde top kaleci Rochet'te kaldı.



65. dakikada sağdan son çizgiye indikten sonra ceza alanına giren Visca, topu yerden altıpasa ortaladı. Ön direğe hareketlenen Cikallleshi'nin ayak koyduğu meşin yuvarlak, savunmadan sekince ters kanattan taca çıktı.



66. dakikada Cikallleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Rochet, yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.



75. dakikada AZ Alkmaar, müsabakada bir kez daha önce geçti. Organize gelişen atakta Dos Santos'un pasıyla ceza sahasında buluşan Van Overeem, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Ufuk'un sağından filelere gönderdi: 1-2



90+2. dakikada Visca'nın ceza alanı önünden sert şutunda top yan direğe çarparak, taca gitti.



Müsabaka 2-1 AZ Alkmaar'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Carlos Gomez, Javier Rodriguez, Luis Martinez (İspanya)



Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan, Uğur Uçar (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Yalçın Ayhan, Gençer Cansev, Ferhat Öztorun, Badji, Emre Belözoğlu (Dk. 64 Mahmut Tekdemir), Visca, Mossoro (Dk. 74 Mehmet Batdal), Doka, Cikallleshi



AZ Alkmaar: Rochet, Johansson, Gouweleeuw, Van der Linden, Haps, Ortiz, Henriksen, Haye, Van Overeem (Dk. 86 Hupperts), Dos Santos (Dk. 78 Vaarnold), Janssen (Dk. Dk. 68 Mühren)



Goller: Dk. 21 Henriksen, Dk. 75 Van Overeem (AZ Alkmaar), Dk. 45 Doka (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 73 Johansson (AZ Alkmaar), Dk. 75 Gençer Cansev (Medipol Başakşehir)

