Beşiktaş tur için sahada! Lausanne maçı 11’i belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında, İsviçre temsilcisi Lausanne takımını ağırlıyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak karşılaşmayı, Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek.
İlk maçta Lausanne deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 11:
Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Taylan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
DAHA ÖNCE 1 KEZ MÜCADELE ETTİ
Kara Kartal, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.
Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.
Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.
SOLSKJAER'İN İSVİÇRE EKİPLERİNE ŞANSI TUTMUYOR
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor. Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.