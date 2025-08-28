Manchester United’a şok: 4. lig takımı Grimsby Town’a elendi!

Kupanın 2. turunda Premier Lig ekibi Manchester United, Blundell Park'ta 4. lig takımı Grimsby Town'a konuk oldu.

Grimsby Town, 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren'ın golleriyle 2-0 üstünlük elde etti. Konuk takım, 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire'ın attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Normal süre 2-2 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 12-11 üstünlük kuran Grimsby Town, Manchester United'ı kupanın dışına iterek adını 3. tura yazdırdı.

Manchester United'ın kalesini Andre Onana korudu. Milli kaleci Altay Bayındır ise yedekler arasında yer aldı.