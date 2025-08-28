Rui Vitoria: Avrupa’da gösterdiğimiz başarıdan memnunum

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak organizasyonda lig aşamasına yükselen Panathinaikos'ta teknik direktör Rui Vitoria, Avrupa'da gösterdikleri başarıdan memnun olduğunu ifade etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rui Vitoria, Avrupa ve lige hazırlanmak için sezonu erken açtıklarını kaydetti.

Avrupa yolculuğuna uzun bir süre önce başladıklarını anlatan Vitoria, "Kafamızda ilk hedefimiz oyunumuzu geliştirmek ve hangi Avrupa kupasında oynayacaksak ona göre hazırlanmaktı. Kendimizi istikrarlı bir şekilde geliştirdik ve Avrupa Ligi'ne katıldık. Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum. Futbolcularımın performansından memnunum. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Ligde de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Gelen oyuncularla daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Transfer döneminin daha bitmediğini aktaran Vitoria, "Transfer döneminde takıma yeni oyuncular katılacak. Tercihlerimizi ona göre yapacağız. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Neredeyse 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Soyunma odamızdaki oyunculardan memnunuz. Sonuçta sahaya 11 oyuncu çıkıyor. Ben 11 oyuncu seçiyorum, futbolcular da sahada çıkıp oyunu en iyi şekilde oynuyor. Sonuç olarak biz bu futbolcularla devam edip hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Takımdaki oyuncularla çalışmayı seviyorum. Ancak futbolcular kariyerleri için başka takımlara ve kulüplere gidebilir." ifadelerini kullandı.

Rui Vitoria, Samsunspor'u performansından dolayı tebrik ederek, "Samsunspor gerçekten iyi bir takım. Organize bir takım, bizi çok zorladılar. Turu geçen biz olduk ama bu Samsunspor'un kötü bir takım olduğunu göstermiyor. Tüm Samsunspor camiasına bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.