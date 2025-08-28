Samsunspor yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek!

Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Samsunspor ağırladığı Panathinaikos ile golsüz berabere kaldı.
KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Eşleşmede toplam 2-1'lik skorla mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
YENİ 19 MAYIS STADI'NDA İLK AVRUPA MAÇI
UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98'de İntertoto Kupası'nda veren Samsunspor, 1998-1999 sezonunda 2. kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçını Werder Bremen ile oynadı. Bu karşılaşmada Samsun ekibi, Werder Bremen'e 3-0 yenildi. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi, ilk kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırladı.
Karadeniz ekibi, 2 kez katıldığı İnter Toto Kupası'na oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı takım, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.
23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.
38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.
42. dakikada misafir takımın atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.
45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci, Dragowski gole izin vermedi.
66. dakikada Panathinaikos'un atağında loannidis'in pasında Tete, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Okan Kocuk'tan geri döndü.
70. dakikada Samsunspor'un kazandığı korner atışını Zeki Yavru, kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
87. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Ntcham kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Dragowski, topu kontrol etti
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Holse dk. 60), Anthony Makoumbou (Soner Aydoğdu dk. 85), Olivier Ntcham, Antonie Musaba, Emre Kılınç (Dimata dk. 60), Marius Mouandilmadji (Polat dk. 78)
Yedekler: Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Frank Atoen, Soner Gönül, Yunus Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas (Siopis dk. Dk. 71), Filip Djuricic (Pellistri dk. 63), Mateus Tete (Jeremejeff dk.89), Fotis Ioannidis (Swiderski dk. 71)
Yedekler: Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Davide Calabria, Anass Zaroury, Sverrir Ingason, Daniel Mancini, Filip Mladenovic, Jeremejeff, Adriano Bregou
Teknik Direktör: Rui Vitoria
Sarı kartlar: Tomasson, Drongelen (Samsunspor), Cerin, Touba, Jeremejeff (Panathinaikos)