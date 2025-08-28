Singo’da mutlu son!

G.Saray stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un listesinin en üst sırasında yer alan Wilfried Singo için sarı-kırmızılılar uzun zamandır yoğun mesaideydi. 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Monaco ile yapılan pazarlıklarda koz olarak kullanmak için Aslan, Manchester City'den Akanji ile de temas kurdu. Bu taktik sonuç verdi. Cimbom, Fransız kulübünü 5 milyon Euro kiralama bedeli + 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla ikna etti.

EDERSON MU LAMMENS Mİ?

1.90'lık Fildişi Sahilli futbolcu ile de 5 milyon Euro garanti ücret + bonuslar karşılığında el sıkışıldı. Wilfried Singo dün gece geç saatlerde özel jetle İstanbul'a getirildi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız futbolcu, 1+4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu transferin ardından Galatasaray, rotayı kaleci ve orta saha transferine çevirdi.

BİSSOUMA ISLAK İMZAYA KALDI

Manchester City'den Brezilyalı file bekçisi Ederson için 15 milyon Euro bonservis bedelinden indirim bekleyen Aslan, 32 yaşındaki eldivenle 7 milyon Euro net ücrete anlaşmıştı. Ayrıca Antwerp'ten 23 yaşındaki Belçikalı kaleci Senne Lammens ile de temaslar sürüyor. Antwerp, genç eldiven için 25 milyon Euro bonservis talebinde bulunuyor. Orta sahada da Yves Bissouma'nın transferi bitmek üzere… 28 yaşındaki Malili futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatarak G.Saray'a kiralık gelecek. Bissouma, sarı-kırmızılılarda 3 milyon Euro kazanacak.