Stefan Savic: Bütün takım olarak savunuyoruz

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Stefan Savic, bütün takımın savunmaya yardımcı olduğunu belirterek, "Savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil, bütün takım olarak savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu Savic, basın mensuplarıyla bir araya gelerek bordo-mavili takımın sezona iyi başlamasını değerlendirdi. Sezon öncesi kamp döneminde çok yoğun ve verimli çalıştıklarını belirten Savic, alınan 3 galibiyetin bu emeğin sonucu olduğunu söyledi. Hem savunma performansları hem de takımın genel gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Savic, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışını, taraftar desteğinin önemini ve genç oyuncu Batagov ile uyumunu da anlattı.

'BÜTÜN TAKIM ARKADAŞLARIMIZ SAVUNMADA BİZE YARDIMCI OLUYOR'

Trabzonspor'un sezona iyi başlamasına ve 3 maçını da kazanmasına ilişkin düşüncelerini dile getiren Savic, "Yaz boyunca yaptığımız çalışmaların bir meyvesi diye düşünüyorum. Çünkü yaz boyunca kamp döneminde çok iyi çalışmalar, çok sıkı çalışmalar gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir çalışma dönemi oldu bizim adımıza. Bunun da sonuçlarını, meyvelerini almaya başladık. Özellikle de savunma anlamında 3 maçta gol yemeden başladığımız maçlar oldu. Savunma oyuncuları olarak birbirimizi tanımamızın da etkisi olduğunu söyleyebilirim. Pedro ayrıldı ve Wagner geldi. Ama o da aramıza çok çabuk dahil oldu. Sanki çok uzun yıllardır yanımızdaymış, bizimle berabermiş gibi hemen aramıza dahil olmayı başardı. Dolayısıyla birbirimizi tanıyan oyuncular olarak daha önce de bilindiği gibi Mustafa, Arsen ve tabi ki Uğurcan'la beraber oynamıştık. Beraber oynamamızın etkisi, sıkı çalışmamız, Wagner'in de aramıza çabuk dahil olabilmesi, bizim adımıza savunma adına olumlu işlerin çıkmasını sağladı diye düşünüyorum. Ama savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil bütün takım olarak savunuyoruz. Dolayısıyla bütün takımın hakkını vermek gerekiyor. Bütün arkadaşlarımı savunmada özellikle bize yardımcı olmaya çalışıyorlar" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ BAŞLANGICI ELDE ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Takımın genel durumu ile ilgili olarak da iyi gittiklerinin altını çizen tecrübeli oyuncu, "Tabi ki istediğimiz arzu ettiğimiz başlangıcı elde ettiğimizi düşünüyorum ben. 3 maçta 9 puan, belki futbol alarak daha iyisini yapabiliriz ama önemli olan ilk maçlarda puanları kazanabilmek, puanları alabilmek. Biz de bunu başardık diye düşünüyorum. Çünkü puanlar kazandıkça, özgüven arttıkça o iyi oyunda istediğimiz ve yapabileceğimiz iyi oyunun da geleceğini düşünüyorum ben önümüzdeki maçlarda ben çok futbol oynayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'FATİH TEKKE İLE İLETİŞİMİMİZ GAYET İYİ'

Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ilişkin de düşüncelerini ifade eden Savic, "Belki de dünyanın en iyi en çok bilinen hocalarıyla çalışma fırsatı buldum. Bu benim adıma önemli bir şanstı ve hayatım boyunca onlardan çok şey öğrenme fırsatı buldum. Onların bana öğrettiği çok şey oldu tabii ki de bu benim adıma bir fırsattı ve bu hocalarla çalışmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Fatih Tekke hocamızla beraber çalışıyoruz yaklaşık 5-6 aydır bir birlikteliğimiz var. Aramızdaki ilişkimiz gayet iyi. Hocamızı tarif edecek olursak genç, hırslı, futbol futbola dair net olarak fikirleri olan birisi ve yeni şeyler denemeyi seven, futbolu düşünen birisi. Aynı zamanda hocamız buralı Trabzonlu. Ve Trabzonlu bir hocamızın olması kulübün armasının ne ifade ettiğini, renklerin ne ifade ettiğini, şehrin neler istediğini ve neler beklediğini ve nasıl beklediğini bilen birisi olduğu için hem bize hem de buraya dışarıdan gelen bütün arkadaşlarımıza öğretilebilmesi açısından çok değerli diye düşünüyorum. Hocamızla ilişkimiz gayet iyi şu an dediğim gibi. Kendisi genç, hırslı ve hedefleri olan bir hoca. Biz de kendisiyle olan ilişkimiz sürdürüyoruz. O da bize yine dışarıda gelen oyuncular olarak kulübün ve şehrin değerlerini, manevi değerlerini anlatmaya devam ediyor. Bizim adımıza da tabii önemli bir şans olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR TARİHİNDE ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR OYNADI'

Geçmişte Trabzonspor forması giyen oyuncular hakkında da konuşan Savic, "Trabzonspor tarihinde çok değerli oyuncular oynadı oynuyor ve oynamaya da devam edecektir mutlaka. Benim gibi kariyeri olan belki benden de büyük kariyeri olan oyuncular burada oynadı, dolayısıyla yeni gelecek oyuncular için bu oyuncular her zaman referans olacaktır çünkü bir yeri seçtiğiniz de daha önce orada oynamış oyunculara bakarsınız, kimler orada oynamış kimler orada şu an oynamakta diye bakarsınız. Böyle isimlerin varlığı değerli kariyerlerin varlığı yeni gelecek oyuncular adına Trabzonspor'u seçmeleri ya da bir kulübü seçmeleri adına işleri kolaylaştıran hamleler. En son gelen isimlere baktığınızda ben Hamsik ismini hatırlıyorum o da Trabzonspor'da tabii ki oynamış çok değerli çok büyük bir kariyere sahip olan bir isim. Onun varlığı, onun burada olmuş olması ve sonraki oyuncular için de referans noktası olması açısından da çok önemli oluyor. Önemli isimlere sahip olmak önemli oyuncuları getirebilmek adına işleri kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.