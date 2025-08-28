Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 4. hafta başlıyor! İşte program...
Giriş Tarihi: 28.8.2025 09:13

Süper Lig'de 4. hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Göztepe ile Konyaspor karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak.

AA
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

