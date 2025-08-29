A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de ise Konya'da İspanya ile oynayacak.
A Millî Takımımız, 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 16.00'da Gürcistan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Tiflis'e gidecek.
Ay-Yıldızlılar, Tiflis'e varışı takiben Gürcistan-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Boris Paichazde Ulusal Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, stadyumda saat 20.00'de (TSİ 19.00) basın toplantısı düzenleyecek.
Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de (TSİ 19.00) oynanacak Gürcistan - Türkiye müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
A Millî Takımımız, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının hemen ardından Konya'ya yolculuk edecek.
A Millîler, bu önemli müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak.
A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, İspanya maçı öncesindeki resmî antrenmanı da bu statta saat 20.30'da gerçekleştirecek.