A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

Ay-Yıldızlılar, Tiflis'e varışı takiben Gürcistan-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Boris Paichazde Ulusal Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, stadyumda saat 20.00'de (TSİ 19.00) basın toplantısı düzenleyecek.