Bandırma deplasmanda Vanspor’u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Van ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya takımlar, "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 66 Yusuf Abdioğlu), Traore (Dk. 46 Jefferson), Mehmet Özcan, Regis, Ramirez (Dk 59. Faruk Can Genç), Erdem Seçgin (Dk. 59 Mehmet Maniş), Vlachomitros (Dk. 46 Erdem Seçgin), Cedric
Bandırmaspor: Akın Alkan, Mücahit Albayrak, Atınç Nukan, Tolga Kalender, Rahmetullah Berişbek, Bacuna, Hikmet Çiftçi, NDongala (Dk. 66 Enes Aydın), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 55 Cem Türkmen), Messaoudi, Tanque (Dk.78 Samake)
Goller: Dk. 11 ve 44 Tanque (Bandırmaspor), Dk.51 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kart: Dk. 32 Erdem Seçgin, Dk.81 Bekir Can Kara, Dk.86 Mehmet Maniş, Dk.90 Yusuf Abdioğlu (İmaj Altyapı Vanspor), Dk.34 Atınç Nukan, Dk.80 Bacuna, Dk.81 Rahmetullah Berişbek, Dk.90 Messaoudi (Bandırmaspor)