Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmişti. Sarı-lacivertliler yoluna bu sezon, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı. İşte sarı-lacivertli takımın tüm rakipleri...
İŞTE F.BAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Aston Villa, Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart, Brann (D)
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.
Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak.
Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.