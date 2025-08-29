Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmişti. Sarı-lacivertliler yoluna bu sezon, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı. İşte sarı-lacivertli takımın tüm rakipleri...