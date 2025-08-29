"Konferans Ligi’ndeki rakiplerimizden daha iyi bir takıma sahibiz''

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 ve 0-0'lık skorlarla elenen kırmızı-beyazlı ekip, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. 2025-2026 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'yi Avrupa kupaları gruplarında temsil edecek Samsunspor'un rakipleri Dinamo Kiev, Legia Varşova, FSV Mainz 05, AEK Atina, Breidablik, Hamrun Spartans olarak belirlendi. Kura çekimi ardından DHA'ya özel açıklamada bulunan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Ekibimize, takımımıza güveniyoruz. Şehrimizle, camiamızla, teknik ekibimizle ve oyuncu kadromuzla ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kapasiteye sahibiz. Konferans Ligi'nde ülkemize puanlar kazandıracağımıza inanıyoruz. Seyir zevki yüksek maçlar oynayarak alacağımız puanlarla adımızı Avrupa'da duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

'UEFA KONFERANS LİGİ'NE YAKIŞACAĞIZ'

Konferans Ligi'nde ulaşabilecekleri en üst seviyeye kadar mücadele etmek istediklerini söyleyen Veysel Bilen, "Çekilen kuradan memnunum. Karşımıza gelen rakiplerden daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ama biliyoruz ki sahada o gün galibiyeti kim daha çok istiyorsa maçı o takım alır. Dolayısıyla Konferans Ligi'nde yer almak Samsunspor adına başarısızlık gibi gösterilmeye çalışılsa da, bana göre burada olmak ve şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yanında Türkiye'yi temsil eden üçüncü takım olmak bize ayrı bir gurur yaşatıyor. Bunun için oyuncu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz ve dün akşam Panathinaikos maçında tüm izleyenleri hayran bırakan taraftar topluluğumuzla Konferans Ligi'ne yakışacağımızı düşünüyorum. Üç tane deplasmanda oynayacağımız maç var. İç sahada oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor, dışarıdan da bir galibiyet ve bir beraberlik aldığımızda çok rahat bu gruptan çıkarak Konferans Ligi'nde yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Bunu başaracak gücümüz var" ifadelerini kullandı.

'SANTRAFOR İÇİN FIRSAT TRANSFERİ ÇIKARSA HAYIR DEMEYİZ'

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Bilen, "Santrafor mevkisi için şuan bir gelişme yok ama elimize bir fırsat çıkarsa hayır demeyiz. Santrafor mevkiisi hemen alalım diyerek transferi bitebilecek bir mevkii değil. Transferde en zor mevkilerden biridir. Avrupa'da transfer dönemi 2 Eylül'de bittikten bizim 10 günümüz daha kalıyor. O 10 günde belki bir santrafor transfer fırsatı çıkabilir" dedi. (DHA)