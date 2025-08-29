Vincenzo Montella’dan dikkat çeken kadro açıklaması! Barış Alper, Günay ve Arda sözleri...

GÜNAY GÜVENÇ SORUSUNA YANIT

"Günay Güvenç'i kadroya almadığı için eleştiriler var. 5-6 tane iyi kaleci var, seçim yaparken zorlanıyor mu?" sorusuna cevap veren İtalyan teknik adam, sosyal medyadaki yorumlara kulak asmadığını belirterek, "Çok şanslıyım, sosyal medyayı takip etmiyorum. Hakkımda ne denildiğini bilmiyorum. 'Şunu al' diyenlere 'Kimin yerine?' diye sormak isterdim, gülmek için… Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

"ARDA GÜLER FUTBOLUN TANIMI!"

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'e ayrı bir parantez açan Montella, genç futbolcu için "Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var. Genç yaşta Real Madrid gibi takımlara gidenler, böyle adım adım ilerler. Yaşı çok genç ve tabiri caizse gelişmeye mahkum." ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHADA 2 KİŞİ OYNUYOR AMA 5 KİŞİ ÇAĞIRDIK"

Milli takım kadrosu ile ilgili açıklamalar yapan Montella, "Eren Elmalı son dönemde gelişen bir futbolcu. Kanatta da iyi işler yaptığı gördük. Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan çıktı, geri gelmesi çok önemli. Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık. Orta sahamızın iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum." dedi.

"FORVETTE ÇOK SEÇİM ŞANSIMIZ YOK"

Açıklamalarını sürdüren deneyimli hoca, "Forvet anlamında çok seçim şansımız yok! Birçok takımın forvet hattı yabancı oyunculardan oluşuyor." dedi. Yabancı sınırı ile ilgili düşünceleri sorulan Montella, "Kaliteli Türk futbolcuları oynar! Yabancı sınırı ile ilgili düşüncem bu." yanıtını verdi.

''Her maçın ve her puanın çok önemli olduğunu belirten İtalyan hoca, "24 yıldır Dünya Küpası'na gidilememiş, demek bir şeyler eksik yapıldı. Biz bu eksikleri gidererek, sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz. Bunu takım olarak değil, ülke olarak yapmak istiyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

"ARDA ÜNYAY'I TAKİP EDİYORUZ"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay ile ilgili gelen soruya da cevap veren Montella, "Arda Ünyay'ı takip ediyoruz. Bütün futbolcuları takip ediyoruz. Gelişim süreçleri uygun olduğunda da oynatırız." açıklamasında bulundu.