15 MİLYON EURO'LUK TAZMİNAT ELİ-KOLU BAĞLIYOR

Fenerbahçe'nin 0-0'ın rövanşında Benfica karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi, Şampiyonlar Ligi'ne hasreti 17 yıla çıkarmakla kalmadı, teknik adam ile başkan arasındaki anlaşmazlığı da iyiden iyiye su yüzüne çıkardı. Önemli maçlardan önce Samandıra ya da takımın kamp yaptığı otelde futbolcularla bir araya gelen Başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'dan aynı karşılığı alamadı. Koç oyuncularla tokalaşırken, Mourinho'nun ortamdan hızla uzaklaşması, soğuk rüzgârların ilk sinyalini verdi.

BASIN ÖNÜNDE ELEŞTİRİNİN DOZUNU ARTIRDI

Portekizli hocanın Benfica maçı öncesi yaptığı basın toplantısında transferin gecikmesi konusunda yönetimi eleştirmesi, asbaşkan Hamdi Akın'ı tanımadığını söylemesi bardağı taşıran son nokta oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana hocanın 3'lü savunmada ısrar etmesi, kadrodaki oyuncuları verimli kullanamaması, Şampiyonlar Ligi hedefi varken "Biz Avrupa takımıyız" söylemleri yönetim içerisinde gönderilmesini isteyenlerin sayısını artırdı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın son divan kurulu toplantısında "Bak Mourinho ile ilgili söylediğini söylersem çok ayıp olur" sözleri de Portekizli hocanın, Başkan Koç ile arasındaki soğukluğu büyüttü.

MOURINHO, AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Mourinho ile bir araya gelerek, tüm konuları masaya yatırması bekleniyor. Bu toplantı Portekizli hocanın kaderini belirleyecek ama şimdilik Mourinho'nun gönderilmesi söz konusu değil. Bu zoraki evlilik de tecrübeli hocanın gönderilmesi halinde ödenmesi gereken 15 milyon Euro'luk tazminat maddesi de eli kolu bağlayan en önemli etken olarak görülüyor. Yaşanan soğukluğa rağmen Mourinho da hedefini Avrupa Ligi'nde kupa olarak gösteriyor ve her iki kulvarda da şampiyonluğa odaklandığını söylüyor.

BİR GÖRÜŞ

MURAT ÖZBOSTAN

Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor!

Mourinho'nun maçtan bir gün önce söylediği sözler, "Beni kovun" anlamındaydı. Özellikle Türkiye'nin en zengin adamlarından biri olan ve F.Bahçe'nin Asbaşkanı Hamdi Akın için "O kim! Kendisini tanımıyorum" sözleri büyük bir gafletti. Çünkü beraber bir sürü fotoğrafları var. Maç öncesi Benfica'dan 'Büyük takım' diyerek söz etmesi, Fenerbahçe'yi övgüye layık görmemesi kimseye rahatsızlık vermedi. Özellikle de Ali Koç'a... Gördük ki Benfica, Fenerbahçe'den iyi bir takım değil. Özellikle Mourinho'nun "Şampiyonlar Ligi'ne gidersek kulüp para kazanır ama özellikle biz Avrupa takımıyız" şeklindeki sözleri olası elenmeye zemin hazırlamak için uydurulmuş bir kılıftı. Yönetim bu söylemlerin altında kalmamalı. Mourinho'ya hesabını sormalı. Eğer F.Bahçe, Devler Ligi'ne kalsaydı Ali Koç seçimde tulum çıkarırdı. Portekizli hocanın sözleri ve bu elenme Koç ile yönetiminin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Bu seçim kolay olmaz!