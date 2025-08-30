Beşiktaş ile Alanyaspor, 19. randevuda

İlk kez resmi maçlarda 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 18 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 35 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 19 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, SON 4 MAÇTA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 4 müsabakada galip gelemedi.

Ligde 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise İstanbul ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.

ALANYA'DAKİ 10. MAÇ

Ligde iki ekip, Alanya'da 10. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

Alanya'da oynanan 4 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 14, Alanyaspor 12 gol kaydetti.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı.

İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022 ile Alanya'da 2016-2017 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.

Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 18 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.