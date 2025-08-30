Beşiktaş Sergen Yalçın’ı açıkladı

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."
Ayrıca Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü yardımcı antrenör, Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz atletik performans antrenörleri olarak görev alacak. Ekibe bir de kaleci antrenörü eklenecek.
Sergen Yalçın, uzun yıllar Beşiktaş'taki futbol kariyerinin ardından ilk kez teknik adamlık görevine Ocak 2020'de getirilmişti.
Aralık 2021'e kadar siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Yalçın, 79 maçta takımın başında görev yaptı.