Giriş Tarihi: 30.8.2025 11:17 Son Güncelleme: 30.8.2025 11:38

Beşiktaş Sergen Yalçın'ı açıkladı

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN YARDIMCILARI

Sergen Yalçın ile Adalı görüşmesinde Atiba Hutchinson konusu gündeme geldi. Sergen Yalçın ile yaşanan son şampiyonlukta takım kaptanı olan Atiba'nın yardımcı antrenör olması kararlaştırıldı.

Ayrıca Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü yardımcı antrenör, Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz atletik performans antrenörleri olarak görev alacak. Ekibe bir de kaleci antrenörü eklenecek.

Sergen Yalçın, uzun yıllar Beşiktaş'taki futbol kariyerinin ardından ilk kez teknik adamlık görevine Ocak 2020'de getirilmişti.

Aralık 2021'e kadar siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Yalçın, 79 maçta takımın başında görev yaptı.

79 maçta 45 galibiyet 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet alan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferleri de yaşadı.

Sergen Yalçın son olarak 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştırdı.

