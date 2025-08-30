GALATASARAY RİZESPOR CANLI | Galatasaray, sahasında Rizespor’u ağırlıyor! Okan Buruk’un 11’i açıklandı...

Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u ise 4-0'lık skorla yenen Galatasaray, haftaya averajla lider girdi.

Taraftarının desteğiyle Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray, milli takım arasına 12 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 1 maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise aldığı 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, son şampiyon karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Ali Sowe.

NOTLAR:

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 14 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.