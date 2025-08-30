Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY RİZESPOR CANLI | Galatasaray, sahasında Rizespor'u ağırlıyor! Okan Buruk'un 11'i açıklandı...
Giriş Tarihi: 30.8.2025 20:12 Son Güncelleme: 30.8.2025 20:40

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u ise 4-0'lık skorla yenen Galatasaray, haftaya averajla lider girdi.

Taraftarının desteğiyle Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray, milli takım arasına 12 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 1 maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise aldığı 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, son şampiyon karşısında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Laci, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Ali Sowe.

NOTLAR:

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 14 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

