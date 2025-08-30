Yenilgisiz Van’a Bandırma şoku

TRENDYOL 1. Lig'de yenilgisi olmayan iddialı takımlardan Vanspor, 4. hafta maçında sahasında Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olarak şok yaşadı. Müsabakanın 11. dakikasında Brezilyalı forvet Douglas Tanque, rakip savunmadan Erdi Dikmen'in hatasını iyi değerlendirerek araya girdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 44'te Tanque yine ağları sarsarak skoru 2-0'a taşıdı. 51'de Van, Cedric ile farkı 1'e indirse de sonuç değişmedi. Bandırma puanını 7'ye yükseltirken kırmızı-siyahlılar da 7 puanda kaldı. Diğer karşılaşmada da Erzurumspor, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Golleri Mustafa Fettahoğlu ve Furkan Özhan attı.