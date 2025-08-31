Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK deplasmanda güldü!
Giriş Tarihi: 31.8.2025 19:59 Son Güncelleme: 31.8.2025 20:00

Çorum FK deplasmanda güldü!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

AA
Çorum FK deplasmanda güldü!
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Enes Biroğlu

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 88 Haqi Osman), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere (Dk. 72 Hakan Bilgiç), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Diouf, Rroca (Dk. 88 Halil Can Ayan), Ezeh, Junior Fernandes (Dk. 59 Roshi)

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Üzeyir Ergün (Dk. 85 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş (Dk. 85 Cemali Sertel), Ferhat Yazgan, Samudio (Dk. 72 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 85 Caner Osmanpaşa), Pedrinho (Dk. 72 Geraldo), Yusuf Erdoğan, Eze

Goller: Dk. 44 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK), Dk. 45 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 48 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 55 Erkam Develi, Dk. 77 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 90+1 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum FK deplasmanda güldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz