Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında! İşte sarı-lacivertlilerin 11’i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde hedef, milli araya galibiyetle girmek.
YENİ TRANSFERLER 11'DE
Gençlerbirliği XI: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita.
Fenerbahçe XI: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz Aydın, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri
TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.
Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.
Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 95. RANDEVU
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 94 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 169 gole, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi.
İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan son lig müsabakasını Kadıköy'de Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.
FENERBAHÇE SON 39 MAÇTA SADECE 4 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 39 lig maçından sadece 4'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 27'sini kazandı, 8'inde berabere kaldı.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.
Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Ankara'da şu ana dek 47 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 16 kez mağlup ederken, ev sahibi ekip 12 kez mutlu sona ulaştı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Ankara'da Gençlerbirliği'nin 56 golüne, Fenerbahçe 59 golle yanıt verdi.