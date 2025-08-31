Gaziantep kendine geldi!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takımın golleri 13. dakikada Melih Kabasakal, 30'da Lungoyi ve 74'te Arda Kızıldağ kaydetti. İstanbul ekibinde ise 70'te Gueye fileleri sarsarken, 87'de penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurarak ağları havalandırdı. Bu sonuçla Gaziantep, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ikide iki yapmış oldu. Gaziantep puanını 6'ya çıkarırken, Şota Arveladze'nin Kasımpaşa'sı ise henüz puanla tanışamadı.



TESADÜF DEĞİL STRATEJİ İŞİ!

GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, attıkları 3 golü de çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Maçı domine ederek kazanmadık. Bu maça özgü stratejilerle kazandık. İyi kapanıp, hızlı çıkmayı düşündük. Bunu da başardık. Attığımız üç golün üçünü de çalıştık. Kasımpaşa'nın geçen sezon duran toptan en çok gol yiyen takım olduğunu söyledik. Duran toptan gol attık. Kasımpaşa'nın zorlanacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.