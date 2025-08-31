Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor'a veda ediyor! Yeni adresi 1.Lig...
Giriş Tarihi: 31.8.2025 16:38

Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor'a veda ediyor! Yeni adresi 1.Lig...

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaşmaya vardı.

İHA
Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor’a veda ediyor! Yeni adresi 1.Lig...

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan tecrübeli oyuncu Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'e veda ediyor.

Kocaelispor, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda 1. Lig takımlarından Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Çağlayan, kulübünden izin alarak Çorum FK ile transferin detayları konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Yeşil-siyahlıların konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir" denildi.

Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor'a veda ediyor! Yeni adresi 1.Lig...
